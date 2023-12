Di Caro: “Italiane tutte seconde. Mancato primato Inter è quello che fa più scalpore”

Il giornalista, sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, ha commentato la fine dei gironi di Champions League per le italiane

Il giornalista Andrea Di Caro, sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, ha commentato la fine dei gironi di Champions League per le italiane. Tutte seconde, Napoli, Inter e Lazio, tranne il Milan che scenderà in Europa League.

La prima fase della Champions si chiude per l’Italia con tre qualificate agli ottavi: Inter, Napoli e Lazio ieri battuta nettamente dall’Atletico Madrid. Tutte e tre sono finite seconde. Il mancato primato dell’Inter è quello che più fa scalpore ed era maggiormente alla portata. Ora aspettiamo l’urna. Negli ottavi saranno in ogni caso sfide difficili. Riportare anche quest’anno tre club ai quarti e due in semifinale sarebbe un vero miracolo.