UFFICIALE / Il Cagliari non rinnova la fiducia a Zenga, scelto Di Francesco

“Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a Eusebio Di Francesco: l’allenatore ha raggiunto l’accordo che lo lega alla società rossoblù sino al 30 giugno 2022”. Con questo annuncio, il club sardo ha ufficializzato l’arrivo dell’ex allenatore della Roma sulla sua panchina.

Non è stato quindi rinnovato il contratto dell’ex portiere dell’Inter, Walter Zenga. “Il mio addio? Ogni presidente ha il diritto di fare il meglio per il proprio club, quindi avrà avuto i suoi buoni motivi. Non mi rimprovero nulla. Ho fatto male forse ad accettare il contratto fino a giugno, ma spero che il Cagliari faccia bene la prossima stagione”, le parole dell’allenatore che avevano già confermato ieri l’addio.

(Fonte: cagliaricalcio.com)