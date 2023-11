Di Gennaro: “Scudetto? Inter la più forte. Con la Juve occasione persa”

"Il campionato è ancora lungo, non so se la Juve è la più credibile ora ma non giocano le coppe e si basa su una difesa molto forte. Impone poco il gioco ma ottiene il massimo la Juve. Non sarà facile vincere con questa Juve ma l'Inter la ritengo la più forte. Bisogna capire come si riprenderà il Milan, il Napoli per ora la prima bene, ma vedremo in corsa come andrà. Le coppe condizioneranno molto. Roma? Non fa un calcio scintillante come tante altre.