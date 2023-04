Di Gennaro: “Juve? Solo Conte dopo Allegri. De Zerbi-Inter? Per il suo lavoro…”

L'ex calciatore e commentatore tv Antonio Di Gennaro a TMW Radio ha commentato anche i rumors su Roberto De Zerbi e l' Inter : "A De Zerbi devi dare un lavoro di 2-3 anni per essere efficace. La lite con Stellini? Non credo che abbia detto qualcosa di sbagliato o di sminuente il suo lavoro.

Quando vai in una grande squadra non so se hai la possibilità di fare un certo tipo di lavoro e tranquillo. All'Inter devi fare risultati. Ha fatto un grande calcio, bisogna capire cosa vuole una società. In una squadra big non hai tutto questo tempo per fare certi lavori".