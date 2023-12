Di Gennaro: “Inter la più forte, ma due episodi di Napoli sono dubbi”

"Kim era un punto fondamentale e non lo hanno sostituito adeguatamente. Ha fatto davvero la differenza ed è curioso pensare che solo un elemento cambi così tanto. L'Inter attuale è più completa, la vedo giocare e mi sembra che giochi a memoria. E' una squadra armoniosa. Anche il recupero col Benfica significa che hai un'anima, oltre che gli uomini".

