Sono fissati per la giornata di martedì i controlli strumentali per i due infortunati di casa Inter dopo la sfida col Napoli. Stefan de Vrij e Denzel Dumfries, fa sapere Sky, domani si sottoporranno agli esami strumentali per capire l'entità dei due stop. Seguiranno dunque aggiornamenti martedì, intanto oggi Bastoni e Pavard hanno lavorato ad Appiano Gentile per superare i rispettivi infortuni.