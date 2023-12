Di Gennaro: “Questa Inter è troppo forte, ha trovato grande equilibrio. E’ la strafavorita”

"Che non sia finito il campionato è normale. L'Inter è forte e prima della sosta può fare il filotto. E' troppo forte questa squadra, ha trovato un equilibrio incredibile. E' sempre propositiva, ha una grande coppia d'attacco. Il Milan? Vedremo come sarà il percorso con le coppe. Le altre devono correre per riprendere questa Inter, che rimane stra-favorita".