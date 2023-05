Di Gennaro: “Vedo Inter e Milan tra le prime 4. Lukaku? Non ha senso…”

Le parole del noto opinionista a proposito della lotta per un posto in Champions League e non solo

A intervenire a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato il commentatore tv ed ex calciatore Antonio Di Gennaro. Chi esce dalla zona Champions? "Due ne escono, credo Atalanta e Roma se guardiamo l'organico. La Roma ha problemi di assenze importanti, la Lazio ha una classifica migliore ma vive un momento un po' così. Credo che Milan e Inter, in virtù anche della sfida Champions, per me ce la faranno ad arrivare tra le prime quattro. Sarà comunque una bella bagarre. L'Inter mi sembra in grande ripresa, se non arriva in Champions con quell'organico...".

Inter, possibile vendita per Onana? E con Lukaku che succederà?

"L'Inter deve ottenere risultati importanti, la ristrutturazione del debito passa anche per i risultati sul campo. L'Inter ha bisogno di vendere, parliamoci chiaro. Deve centrare il piazzamento Champions e andare in finale, per garantirsi certi introiti e vendere qualcuno come ha fatto negli ultimi anni. Lukaku riscattarlo è oneroso. Magari se entrano tra le prime quattro gli scenari cambiano per questi riscatti. Lukaku non può essere determinante per poco, ma deve fare sempre la differenza sennò non ha senso pagarlo certe cifre".