Gosens KO, i tempi di recupero e il piano di Inzaghi: “Da escludere che…”

Simone Inzaghi dovrà fare a meno di Robin Gosens per le prossime partite: il tecnico ha le idee chiare su come rimpiazzarlo

Ieri Robin Gosens ha effettuato una nuova risonanza alla spalla destra dopo la lussazione capitatagli al momento del gol del 2-1 contro la Lazio. "L’articolazione richiede almeno 10 giorni di stop. Difficile che il tedesco possa essere a disposizione per l’andata dell’Euroderby: si punta al ritorno, con qualche speranza pure per la sfida con il Sassuolo. Significa che, a sinistra, continuerà a giocare Dimarco. Con la possibilità che Bellanova possa dargli fiato a gara in corso", commenta il Corriere dello Sport.