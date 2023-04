Di Gregorio e Caldirola, dal vivaio dell’Inter a eroi con il Monza a San Siro

Il difensore e il portiere, scherzo del destino, sono due prodotti del settore giovanile nerazzurro, come ricorda Tuttosport: "Due ex ragazzi cresciuti nel vivaio dell'Inter fanno il regalo più bello a Silvio Berlusconi, ancora ricoverato al San Raffaele: Michele Di Gregorio para, Luca Caldirola - che frena Lukaku... - segna. E questa volta il gol è del difensore, perché all'andata, il 7 gennaio all'U-Power Stadium, il suo colpo di testa al 93' che regalò il 2-2 al Monza fu deviato in rete da Dumfries".