Di Gregorio: “Inter bellissimo ricordo. Handanovic? Per lui critiche eccessive”

Intervenuto ai microfoni de Il Giorno, Michele Di Gregorio , ex portiere dell'Inter oggi al Monza, ha parlato così in vista della prima giornata di campionato, che sarà proprio la sfida tra le due squadre: «Sarà sicuramente un inizio difficile a San Siro alla prima giornata. Partita non semplice, ma emozionante: speriamo di riuscire a ripetere la prestazione di squadra dello scorso campionato».

Un maestro per lei è stato Handanovic.

«Samir ha fatto anni pazzeschi anche nelle difficoltà di squadra. Umanamente ho avuto il piacere di conoscerlo, non è uno che non ride e scherza poco come può sembrare, anzi. Io l’ho vissuto in tournée in prima squadra in America, ho avuto l’onore di giocarci insieme e vedere come lavora… Qualche critica su di lui è stata eccessiva».