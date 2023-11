Di Livio: “L’Inter è la squadra ideale per Colpani, ecco perché. Con l’Atalanta…”

Intervenuto ai microfoni di TvPlay, Angelo Di Livio ha parlato del futuro di Colpani. Il giocatore del Monza è seguito con interesse anche dall'Inter. "La squadra ideale per Colpani, secondo me, è l’Inter. Ha tanti centrocampisti di qualità, è vero, ma proprio per questo, lì crescerebbe moltissimo ed imparerebbe dagli altri. Per quanto mi riguarda, può giocare al posto di Barella o Frattesi, considerando anche che si tratta di una squadra che disputa circa 50 partite all’anno”.