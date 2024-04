Intervenuto ai microfoni di TuttoJuve, Angelo Di Livio, ex calciatore, ha parlato così del momento negativo della Juventus: "Il pareggio con il Milan è l'ennesima prestazione buttata via dai giocatori della Juve in questa stagione. Non riesco a capire il perché di una seconda parte di stagione così sottotono, chi scende in campo deve prendersi le sue responsabilità e non vorrei che Allegri fosse sempre l'alibi. Devono capire che maglia indossano e in che club giocano, i calciatori dovrebbero dare decisamente di più. Obiettivo Champions? Alla Juve non puoi parlare di quarto posto, poi bisogna tornare a come era il recente passato: gli avversari ti odiavano perché eri forte".