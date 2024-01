Di Livio: “Scudetto? La Juventus deve continuare così. Servirebbe un rinforzo”

Angelo Di Livio, ex centrocampista della Juventus, ai microfoni di Tuttosport ha parlato anche della corsa scudetto, affermando di credere nelle chance di vittoria dei bianconeri di Allegri: "La Juventus? Penso che deve continuare così. Sta facendo un grande campionato, mi auguro che in questa sessione di mercato si rinforzi un po' perché credo che qualcosa serva. Poi mi fido molto di Giuntoli, perché è bravo ed esperto e con Allegri staranno analizzando la situazione. Vediamo se arriverà qualche rinforzo, secondo me servirebbe".