Le parole dell'ex bianconero: "Non è possibile perdere punti con Empoli, Udinese e Verona, questo è quel che rovinerà anche un po' la stagione"

Intervenuto ai microfoni di TuttoJuve, Angelo Di Livio, ex calciatore della Juventus, ha parlato così del momento dei bianconeri: "Nelle ultime partite si sono mangiati tutto quel che di buono avevano costruito in quel momento, specialmente mi riferisco alle partite più semplici casalinghe. Poi ci sta a perdere con l'Inter che è più forte, ma si poteva fare senz'altro di più. Non è possibile perdere punti con Empoli, Udinese e Verona, questo è quel che rovinerà anche un po' la stagione. Dovevi dare dei segnali, così farai vincere lo scudetto facilmente ai nerazzurri".