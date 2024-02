Questa sera a San Siro andrà in scena il primo atto degli ottavi di Champions League tra Inter e Atletico Madrid

Questa sera a San Siro andrà in scena il primo atto degli ottavi di Champions League tra Inter e Atletico Madrid. Una gara che si prevede rimarrà appesa al filo dell'equilibrio con i nerazzurri chiamati a spezzarlo a loro favore per approfittare del sostegno dei propri tifosi. "La sceneggiatura è da western di Sergio Leone. Entrambi, da tecnici, hanno perso una finale della coppa europea più importante. E per entrambi la pista che porta all’oro passa dal Meazza, dove Simone oggi è sceriffo e dove Diego torna da bandito", si legge su Repubblica.