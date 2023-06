Di Marzio: “City più forte ma l’Inter sta bene. Farei giocare Lukaku. Onana? Se arriverà…”

Intervistato da Il Giornale, Gianluca Di Marzio ha parlato della finale di Champions League tra Manchester City-Inter. Per il giornalista la squadra di Inzaghi ha qualche chance di potercela fare. "Spacciata assolutamente no, quando arrivi in una finale, anche le squadre meno favorite, forti, strutturate, hanno fatto vedere di potercela fare. Gli episodi conteranno tanto così come la motivazione e non sempre chi è più forte vince. Il City è più forte ma l'Inter sta bene, non ha nulla da perdere. I nerazzurri sono in una condizione mentale perfetta. Se vince ha fatto un capolavoro ed esce tra gli applausi, se perde sarà la stessa cosa. Mentalmente la pressione è più sugli inglesi che sull'Inter. La compattezza degli uomini di Inzaghi possono creare difficoltà al City".

Partiresti con Lukaku o Dzeko dal primo minuto?

"Con tutto rispetto per quello che ha fatto Dzeko, che è stato determinante in diversi momenti della stagione anche in Europa, oggi lasciar fuori Lukaku è difficilissimo. Con la sua capacità di attaccare la profondità, con la sua fisicità, la sua voglia di rivalsa. Io farei giocare il belga ma non vorrei essere Simone Inzaghi (ride, ndr). La scelta di Lukaku per me nasce anche dal fatto che non sappiamo quanto terrà palla l'Inter e il gioco in verticale può essere un grande arma".