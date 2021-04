Di Marzio: “Difesa Inter fortissima ma Mertens può metterla in difficoltà. Lukaku…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Marte, Gianni Di Marzio ha parlato così di Napoli-Inter, uno dei big match di giornata

"Al di là dei due attaccanti dell'Inter il problema è un altro. Bisogna capire chi scegliere tra Mertens e Osimhen e scegliere in base alle caratteristiche. La difesa dell'Inter è fortissima, io in generale preferirei Mertens perché essendo rapido e scattante la può mettere in difficoltà. Osimhen però è bravo a pressare e potrebbe tenerli in apprensione. Quindi dall'inizio forse sarebbe meglio Osimhen. Ma la partita si svolgerà soprattutto sulle fasce laterali, per me dovrebbe giocare Hysaj per contenere Hakimi. Zielinski deve stare su Brozovic per impedirgli di fare gioco. Contro Lukaku Koulibaly deve giocare d'intelligenza e Demme deve andare a raddoppiare per ingabbiare lui e Lukaku".