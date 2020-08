Di Marzio: “Messi? Con l’Inter non c’è apertura verso questa trattativa. Secondo me…”

Intervenuto a Sky Sport, l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio ha parlato di Messi e della possibilità di vederlo in Italia:

“L’incontro c’è stato. Koeman lo vuole e il Barça non può permettersi di lasciarlo andare. L’Inter non ha aperto all’ipotesi Messi, non c’è apertura verso questa trattativa. Non ci sono riscontri di ottimismo, non risultano operazioni in questo senso. Per il Psg può essere un’operazione più fattibile, il City non è interessato. Il mio punto di vista è che rimarrà al Barcellona, vuole essere coccolato”.