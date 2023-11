Di Marzio: “Questa Inter può dare grandi risposte a Inzaghi. A Lisbona la scorsa stagione…”

"Inzaghi fa bene ad attingere a tutta la rosa e dai giocatori che sono arrivati dal mercato. Sono convinto che questa, che può sembra un'Inter 2, non lo sia davvero. Potrebbe anche dare grandi risposte a Inzaghi. Mai come quest'anno l'Inter può lottare per lo scudetto, anche per le tante alternative arrivate in estate".