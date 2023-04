Di Napoli: “Inter, Inzaghi sta facendo un grandissimo lavoro. Non scordiamo che…”

Intervistato dal Corriere Adriatico, Arturo Di Napoli ha parlato di Salernitanta-Inter

Intervistato dal Corriere Adriatico, Arturo Di Napoli ha parlato di Salernitanta-Inter. Inoltre l'ex giocatore is è focalizzato sulla stagione dei nerazzurri. "In questo momento il mio cuore è abbastanza diviso, anche se ho un grande rapporto con la piazza di Salerno. Nonostante i nerazzurri abbiano una rosa molto più competitiva, sarà comunque una grande festa: per i granata l’obiettivo salvezza è a un passo".

Che significato assumerebbe un successo contro i nerazzurri? — «A livello di prestigio varrebbe tanto per città, giocatori, allenatore e tifoseria. Poi, ovviamente, i 3 punti darebbero uno slancio quasi decisivo in ottica salvezza».

Qual è l’errore da non commettere?

«Per scrivere una pagina importante nella storia della Salernitana sarà necessario fare la partita perfetta: giocando per vincere, senza timori reverenziali».

E se dovesse perdere? — «In casa contro l’Inter non sarebbe scandaloso, l’importante sarebbe farlo in un certo modo».

Che cosa non ha funzionato nell’Inter di quest’anno? — «Inzaghi sta facendo un grandissimo lavoro: portando titoli e valorizzando giocatori. E non scordiamo che l’Inter non raggiungeva i quarti di Champions da parecchi anni. Purtroppo, però, la continuità è venuta meno».

Paulo Sousa oppure Simone Inzaghi?

«Vado per il Made in Italy: Inzaghi. Però auguro al portoghese di portare in alto la mia Salernitana».

Chi andrà in Champions e chi, invece, scenderà in serie B?

«Rispetto ad Atalanta, Roma e Lazio, le milanesi hanno qualcosa in più. Per Juve dipenderà se le ridaranno o meno i punti tolti. Per quanto riguarda la zona retrocessione, penso che soltanto il Verona possa, ma con poche possibilità, ancora sperare».

