Intervistato dal Corriere Fiorentino, Alessandro Diamanti, ex tra le altre di Brescia e Palermo, ha parlato anche della lotta Scudetto tra Inter e Juventus, convinto che alla fine i bianconeri riusciranno a spuntarla contro la squadra di Conte:

“La serie A la seguo da qui (Australia, dove gioca adesso ndr). E anche se per adesso c’è un bel duello Inter-Juve, per me la spunteranno ancora i bianconeri“.

(Fonte: Corriere Fiorentino)