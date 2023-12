EDICOLA / CdS: “Al diavolo, Milan morde ma va in EL. Lazio, sorteggio di fuoco

Il Corriere dello Sport in prima pagina racconta la vittoria del Milan contro il Newcastle. "Al diavolo", è il titolo principale. "Non basta il due a uno in Inghilterra, rossoneri terzi. La squadra di Pioli morde ma retrocede in Europa League", si legge. Battuta anche la Lazio di Sarri dall'Atletico Madrid di Cholo Simeone: "Sorteggio di fuoco".