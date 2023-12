Capello: “Milan, Ibrahimovic ingombrante. Mi preoccupa il rapporto con Pioli”

Zlatan Ibrahimovic è tornato al Milan. Lo svedese rientra nel club con un ruolo da consulente non ben specificato, ma è facilmente ipotizzabile che anche nella gestione sportiva avrà modo di dire la sua. Ne ha parlato Fabio Capello in una intervista concessa alla Gazzetta dello Sport: «Potrà suonare strano, ma stavolta dovrà riuscire a essere umile in un ruolo che per lui sarà completamente nuovo».

«Sono due percorsi troppo diversi, non c’è una conseguenza automatica. Se prima Ibra sceglieva il meglio per se stesso, lavorando in gruppo deve saper scendere a qualche compromesso, senza egoismi. “Si fa così e basta” può dirlo solo chi comanda davvero, e cioè il proprietario del club. E in certe decisioni influiscono tanti aspetti, alcuni dei quali per lui saranno nuovi: tenere conto dei bilanci, per esempio».