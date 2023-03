EDICOLA / TS, Di Canio: “Inter e Milan, o CL o fallimento. Juve, accusa perde un pezzo”

L'ex capitano della Lazio ha parlato delle due milanesi e del loro percorso in campionato. Il quotidiano parla anche del processo che vede coinvolta la società bianconera

Sulla prima pagina di TuttoSport le parole di Di Canio che ha concesso un'intervista al quotidiano. L'ex capitano della Lazio sottolinea: "Inter e Milan, o Champions o fallimento. L'alibi Napoli", le sue parole anticipate. Spazio all'inchiesta Prisma: "Juve, l'accusa perde un pezzo. Il pm Santoriello si astiene per ragioni di opportunità. Passo indietro anche per i video con le pesanti parole contro i bianconeri: lunedì il gup giudicherà la sua indagine". Spazio anche all'Italia: "È ora di svoltare e spiegarlo agli inglesi. Qualificazioni europee, rieccoci da campioni in carica".