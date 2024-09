«Quando sento prestazione gigantesca e poi non ci sono gol e ci sono poche azioni vuol dire che non sei uscito bene da quella partita. Abbiamo elogiato il piano tattico dell'Inter che ha inibito il gioco del Manchester che però ha avuto più chance e palle più nitide. Non si può uscire giganteschi dallo zero a zero. Dovevamo dire che l'Inter ha fatto una buona partita ma poteva fare meglio là davanti, col City. Se diciamo che il centrocampo dell'Inter è tra i più forti perché sanno fare tutto e sono migliorati anche in fase di non possesso, come si è visto col City, e poi in una gara così ne cambi 4 dal primo minuto non hai ricaricato un minimo di batterie e non metti in difficoltà il Milan», ha aggiunto l'ex calciatore.