Di Canio: “Inter, mancati i dettagli per segnare al City. Ha dimostrato…”

«Nelle prossime gare questa squadra controllerà ma sa giocare in entrambi i modi perché ha giocatori che difendono e che sanno portare palla. L'Inter ha fatto bene arrivando in finale ma ha perso terreno in campionato. Adesso però non può farlo e sono esigente con l'Inter perché ha i cambi per fare bene nelle due competizioni», ha concluso.