I nerazzurri possono contare sulla miglior difesa dalla stagione 2021/22, e in 4 delle ultime 5 partite non hanno incassato reti

Dalla prima stagione dell’Inter in UEFA Champions League sotto la guida di Simone Inzaghi nel 2021/22, i nerazzurri hanno mantenuto la porta inviolata più volte di qualsiasi altra squadra: 17, comprese in quattro nelle ultime cinque partite. Un dato che il tecnico vorrà confermare se si considera l'inizio in campionato con qualche certezze in difesa e nove gol incassati (contro i 17 fatti).