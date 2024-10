L'Inter vince in casa della Roma, una vittoria pesante che consente alla squadra di Inzaghi di non lasciare scappare il Napoli. Il tecnico è soddisfatto della gara e anche del gol di Lautaro che piano piano sta tornando quello dello scorso anno.

"I due soldati lasciati in battaglia, i due gradini da Conte che guarda ancora da lassù, i cinque gialli nerazzurri in una partita con picchi di isterismo (uno proprio all’allenatore). E ancora lo zero alla voce gol subiti, come non si è visto spesso nella difesa di stagione, e poi i 133 squilli di Lautaro diventato il miglior cannoniere estero di una squadra che già dal nome si chiama “Internazionale”: ieri Simone Inzaghi pareva un contabile, numeri su numeri rimbalzavano attorno come palline da tennis, ma tutto sommato la somma lo ha fatto felice", sottolinea La Gazzetta dello Sport.