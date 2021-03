Bergomi: “I tre difensori dell’Inter si completano. Gosens-Hakimi, bel duello”

L'ex capitano ha parlato della sfida con l'Atalanta e ha analizzato la compattezza della difesa nerazzurra

E nello stesso programma, sulla squadra nerazzurra, ha detto: «Gosens-Hakimi è un bel duello. Perché Hakimiè più veloce di Gosens quindi quando l'Inter riparte si crea sulla destra un triangolo fondamentale per l'Inter: Hakimi-Barella-Lukaku. Se esce sempre con i tempi giusti lo può sorprendere in velocità sapendo che l'Atalanta non dà tanto copertura. Ma c'è da stare attenti a Gosens perché segna di testa quando attacca il secondo palo, Hakimi è meno abile nella marcatura. Bel duello. L'Atalanta e l'Inter un po' si somigliano. All'andata non era stata una bella partita. Lukaku da una parte, Zapata dall'altra. L'Inter aspetta ma non sempre, ha delle fiammate, l'Atalanta andrà a San Siro per fare la sua solita partita».