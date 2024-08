"Non sarà questo mancinone di quasi due metri a sistemare la calce mancante tra i mattoncini del vecchio muro. Per quanto talentuoso, Tomas Palacios, 21 anni e tante speranze, non potrà riportare con un colpo di bacchetta la difesa dell’Inter ai fasti della stella. Eppure, con l’arrivo dell’argentino nato nella Pampa i nerazzurri si sentirebbero un filo più protetti dalle avversità. Sarebbe un facsimile di Bastoni sul centro-sinistra, un pezzo in più per allungare le rotazioni e, soprattutto, un altro lampo di futuro in un reparto che inizia a mostrare le rughe del tempo". Apre così l'articolo de La Gazzetta dello Sport sul probabile arrivo di Palacios all'Inter. Un'Inter che però deve comunque sistemare la difesa, bucata due volte dal Genoa per due disattenzioni individuali ma che possono suonare come un primo campanello d'allarme.