La prima in campionato dell'Inter si è conclusa con un pareggio sul campo del Genoa, divenuto nel tempo quasi un tabù per i nerazzurri. La squadra di Inzaghi ha mostrato alcune crepe in difesa che hanno fatto suonare un campanello d'allarme nella testa del tecnico. "La beffa ha rovinato la partenza intelligente interista, in uno stadio che ormai fa storia a sé per i nerazzurri. Al di là dei ricorsi storici, l’Inter ha gettato via due punti per stanchezza («proprio per questo stavo per togliere Bisseck» ha ammesso Inzaghi, che considerata la scarsa preparazione di alcuni giocatori poteva anche anticipare qualche mossa) e per «mancanza di lucidità». Oltre a quella del difensore, poco reattivo anche nel primo gol rispetto al genoano Vogliacco, colpisce quella di Sommer che proprio sul vantaggio rossoblù ha commesso forse l’errore più marchiano in dodici mesi di Inter", sottolinea il Corriere della Sera.