Inter, dov’è finito il muro? Peggior difesa in trasferta, che differenza rispetto al passato

Se l'Inter vorrà davvero lottare fino alla fine per lo scudetto, dovrà necessariamente migliorare un rendimento difensivo che, in questa prima parte di stagione, ha rappresentato un handicap non da poco per il cammino della squadra di Inzaghi. Ecco i numeri elencati da Tuttosport:

"Lo scorso campionato l’Inter aveva preso una sola rete in più (32), ma aveva avuto la miglior difesa nei due campionati precedenti, quelli con Conte in panchina (2019-21), per un eccezionale rendimento complessivo su tre stagioni, ovvero 103 gol incassati in 114 partite: nessuno in Italia aveva fatto meglio dei nerazzurri. Bei ricordi, analizzando il rendimento delle due squadre in questa stagione e in questo avvio di 2023 (...). L'Inter ha fatto molto peggio, soprattutto in trasferta: 24 le reti incassate dai nerazzurri, di cui addirittura 20 nelle nove gare lontano da Milano (peggiore retroguardia della Serie A fuori casa insieme con il Bologna)".