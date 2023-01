Inter, Barella col Verona? Inzaghi decide oggi, ok per Riad. Si candida Asllani da mezzala

"In Arabia Saudita si rivedrà sicuramente anche Nicolò Barella, in ripresa come Calha dopo l’acciacco di Monza e pure lui, come Calhanoglu, con chance di giocare domani contro l’Hellas. Inzaghi capirà oggi nella rifinitura se affidargli una maglia da titolare oppure se limitarsi a portarlo in panchina, pronto a subentrare a gara in corso. In caso di opzione B, verrà rilanciato Asllani in mediana, ma nell’inedito ruolo (almeno all’Inter) di mezzala, dove comunque ad Empoli ha dimostrato di potersi disimpegnare con qualità. Gagliardini resta una opzione, ma contro un Verona chiuso servirà più gente di gamba e qualità per scalfire il muro gialloblù. Ecco perché il recupero di Calhanoglu resta una notizia preziosissima per Inzaghi: con lui al timone, l’assalto sarà più illuminato", spiega La Gazzetta dello Sport.