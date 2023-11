Questa la vera differenza tra Inter e Juve. Nessuno discute più Inzaghi, Allegri invece…

"La cosa strana è che ci sia stato chi si è sorpreso del non gioco che per ampi tratti ha segnato la partita: Allegri aspetta, Inzaghi anche: cos'altro poteva nascere? La vera differenza sta nel come lo fanno e soprattutto in come ripartono. Quello dell'Inter sa essere calcio totale, che piace. Quello della Juventus, almeno fin qui, è stato più un gioco di sorprese e rasoiate. Ma che, a oggi, ha fruttato più o meno gli stessi punti. Eppure a Torino cresce la voglia di Antonio Conte e si moltiplicano i rumori sul suo ritorno".