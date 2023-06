Difficile non impossibile battere il City. L’Inter dovrà rischiare: gli esempi da seguire

"Il Tottenham, dunque. Conte ha difeso con il 5-4-1: i due quinti molto bassi, le ali in ripiegamento all’altezza dei due mediani per una linea molto stretta per ostruire le ricezioni sulla trequarti. Il baricentro però non è stato da catenaccio: se si abbassa troppo, le punte esterne raddoppiano sulle ali di Pep (servirà l’aiuto di Lautaro, con Conte lo faceva). Gli Spurs però non avevano rinunciato alla pressione alta. Così è arrivato il gol di Kane dopo uno scippo a Lewis in costruzione bassa (ma lì adesso c’è Stones). Anche due settimane prima Kulusevski aveva segnato approfittando di un errore analogo. Lì, il Tottenham era andato sullo 0-2, poi ribaltato sul 4-2. Perché non sempre la strategia funziona: pressare alto significa esporsi al rischio di far saltare la prima linea, e in quel caso il City va in porta soprattutto sull’asse De Bruyne-Haaland. Per evitarlo, Conte aveva ordinato il fallo sistematico".