Inter, DigitalBits ancora insolvente: “Ma può restare su maglia fino a giugno”

Tiene banco in casa Inter la questione legata al main sponsor. DigitalBits è ancora insolvente nei confronti della società nerazzurra, ma spunta un'ipotesi che sembrava esclusa a priori fino a qualche mese fa. Scrive Repubblica: "Nonostante Digitalbits non abbia finora pagato quanto dovuto, non è escluso che fino a giugno prossimo il logo della criptovaluta continuerà a campeggiare sulle maglie della prima squadra nerazzurra. Il club ancora spera di portare a casa almeno parte dei quasi 18 milioni che Zytara Lab, la società che offre il servizio, deve all'Inter.

Improbabile invece che la collaborazione possa andare oltre la fine di questa stagione: finito il campionato, un cambio sarà quasi certo. Digitalbits è subentrata a Pirelli come sponsor principale del club della famiglia Zhang dall'inizio della stagione in corso, impegnandosi a pagare quasi 85 milioni in quattro anni. Finora non ha versato né il milione e mezzo che doveva per la passata stagione, quando ancora era solo sponsor di manica (la posizione oggi occupata da Ebay), né i 16 milioni delle prime due tranche delle quote per il 2022/23".