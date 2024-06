Sky – Napoli, per Conte Di Lorenzo imprescindibile. Diplomazia al lavoro

Il calciatore ha fatto presente al club un malessere per alcune situazioni vissute ma il tecnico non vuole rinunciarci

Il giornalista, sul giocatore - impegnato ora agli Europei con l'Italia di Spalletti - ha aggiunto: "Per il Napoli non è sul mercato, per l'allenatore è imprescindibile. Il difensore però ha fatto presente un malessere e servirà la diplomazia per convincere il giocatore a rimanere, per ricucire il rapporto".