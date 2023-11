Dimarco nella storia dell’Ascoli: è nella Top XI di tutti i tempi

Il calciatore dell'Inter ha lasciato il segno: l'annuncio in occasione della festa per i 125 anni del club

Federico Dimarco nella storia dell’Ascoli. In occasione della festa per i 125 del club, la società marchigiana ha reso note la top ten dei giocatori più amati di tutti i tempi da parte dei tifosi (che in 1400 hanno votato il contest) sia la formazione di sempre dei bianconeri.