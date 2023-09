Inter-Milan, è la sfida tra i due tifosi Dimarco e Calabria. Il nerazzurro è uno dei leader

"Bastava dirgli “Milan” e il Federico bambino saltava in aria: discussioni, qualche normale litigio con gli amici di Calvairate fino al momento in cui il Diavolo ha potuto sfidarlo in campo. Del resto, sin da bambino, l’umore delle sue giornate cambiava in base ai risultati dell’Inter, figurarsi adesso che ha scalato la montagna nerazzurra fino alla punta. Dimarco non avrà la fascia come il collega rossonero, ma sta di diritto nel comitato dei saggi di Simone: è il gruppo di giocatori che supportano capitan Lautaro, assieme a lui altri italiani come Barella, Bastoni, Darmian. Insomma, l’esterno interista tira la carretta anche fuori dal campo, mentre sulla fascia il rendimento non stupisce più nessuno. Passo dopo passo è cresciuto al punto da poter sfidare alla pari i migliori del genere e anche in azzurro esporta bene il made in Italy. Alla fine dell’ultimo derby, il ritorno della semifinale di Champions, prese il megafono come fosse ancora in curva e da lì nacque un incidente diplomatico presto risolto con gli ultrà Milan. Stavolta, comunque vada, non ripeterà quegli eccessi, mentre durante il match tornerà la vecchia sfida con Calabria. Mentre l’altra sfida è tutta interna perché Carlos Augusto soffia alle spalle: appena Federico cala nel fisico. il brasiliano lo sostituisce. È gia successo in 3 gare su 3".