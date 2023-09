Handanovic: “Ho difeso l’Inter con orgoglio, a volte meglio altre peggio. E ora resto!”

Dopo il ritiro dal calcio giocato, Samir Handanovic proseguirà la sua carriera sempre all'Inter con un nuovo ruolo. Ecco le sue dichiarazioni in occasione della festa della Curva Nord: “Vi ringrazio per l'affetto di tutti questi anni. Grazie per il supporto, per avermi supportato e sopportato. Io sono orgoglioso di aver difeso i nostri colori tutti questi anni, qualche anno meglio e qualche anno peggio ma sempre con tanta responsabilità verso la società e i tifosi.