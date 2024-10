Thuram, miglioramenti

Capello anche parlato di Thuram e ha chiuso sulla vittoria nerazzurra: «Thuram? Il papà li teneva a bada tutti e due alla Juve, quando ci allenavamo in palestra, è stato sempre molto attento ai figli, sono due ragazzi educatissimi. C'è ancora un potenziale da migliorare, non è bravissimo a calciare di sinistro: è scoordinato nel tiro di sinistro. Risultato positivo, ma l'Inter è stata in difficoltà, loro non hanno concretizzate azioni pericolose. Ma stasera Inzaghi ha sicuramente capito che chi è rimasto fuori ha vinto la partita».