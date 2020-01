Federico Dimarco è pronto a lasciare l’Inter. Il laterale mancino, in prestito al Parma nella passata stagione, sarà ceduto in prestito per accumulare nella seconda parte di stagione un maggiore minutaggio.

Secondo quanto riferisce Sky Sport, il classe 1997 è l’obiettivo numero uno del Verona, che però deve fare attenzione al Genoa. Gli scaligeri vogliono evitare sorprese spiacevoli e hanno intenzione di chiudere a breve l’operazione sia con l’Inter che con il calciatore.