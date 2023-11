Italia, Dimarco: “A Euro2024 ci siamo anche noi”. E Pavard applaude

Il calciatore nerazzurro ha postato le foto della serata in Germania con la Nazionale che ha pareggiato con l'Ucraina e si è qualificata per gli Europei

Federico Dimarco ha giocato nella gara dell'Italia contro l'Ucraina finita 0-0 e che è valsa la qualificazione agli Europei 2024 per la selezione di Spalletti. Felicissimo per la qualificazione strappata in extremis, con qualche sofferenza di troppo, l'interista ha scritto un post sui social.

"A Euro 2024 ci siamo anche noi", ha scritto su Instagram. E con lui si è complimentato anche Pavard che gli ha mandato due emoticon, il simbolo della forza e un applauso. Un commento che ha ricevuto tanti like e tante risposte. Gli interisti chiedono al difensore come sta, quando ritorna. Lui è al lavoro per recuperare dall'infortunio al ginocchio, ha con sé un fisioterapista e un preparatore che stanno seguendo la sua graduale guarigione. Intanto si è goduto le partite in Nazionale dei compagni e condivide con loro la felicità di una qualificazione che la sua Francia ha già ottenuto da tempo.