Obiettivo - che a oggi non pare semplice - è recuperare Dimarco almeno per prendere posto in panchina nel derby di domenica, ma al momento, giocoforza, si deve procedere navigando a vista in attesa di capire come evolverà la situazione, al netto - ça va sans dire - della volontà da parte del giocatore di non rinunciare per nulla al mondo alla gara che sente di più essendo da sempre un grandissimo tifoso nerazzurro. In ottica Champions per Inzaghi quella dell’esterno sarà un’assenza pesantissima.