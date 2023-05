Inter, Dimarco arriva a 6 gol e 6 assist: è primato in Europa con Frimpong

Numeri impressionanti per Dimarco, titolare inamovibile della fascia sinistra dell'Inter: ecco il primato europeo

Primato europeo per Federico Dimarco, che ha sbloccato il match dell’Olimpico contro la Roma. Come riportato dal profilo Twitter di Opta, “Federico Dimarco (6+6) è uno dei due difensori dei cinque grandi campionati europei che hanno segnato più di cinque gol e servito più di cinque assist in questa stagione (insieme a Jeremie Frimpong). Scorribanda”, si legge.