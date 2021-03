Di Marzio: “Il Napoli per la panchina ha tentato Allegri e Spalletti. Ma il sogno è…”

Le parole dell'ex allenatore: "Il ritorno di Sarri è desiderato dai tifosi, ma non credo che avverrà. Allegri per me non andrà"

Marco Astori

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Gianni Di Marzio, ex allenatore, ha parlato così del futuro della panchina del Napoli: "Ha tentato Allegri, Spalletti, ma non solo. Il ritorno di Sarri è desiderato dai tifosi, ma non credo che avverrà. Allegri per me non andrà, anche se Adl ci spera. Il sogno è anche Fonseca, altrimenti dovrebbe puntare su giovani come Juric e Italiano. Fonseca so che ha avuto più di un dissidio, altrimenti è un tecnico che si abituato subito al calcio italiano. Ha dato una certa identità alla Roma, che sta comunque ottenendo risultati, anche se ha avuto difficoltà con le grandi. Io ci punterei però sul portoghese".