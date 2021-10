Dionisi: “Gli episodi non ci hanno premiato: ci sta l’errore ma il Var va utilizzato”

Le parole del tecnico del Sassuolo dopo la sconfitta con l'Inter

Alessio Dionisi ha commentato la sconfitta del suo Sassuolo in conferenza stampa, non senza una vena polemica: "Abbiamo subito l'Inter veramente per poco. Abbiamo fatto un'ottima partita, nel primo tempo sono successe situazioni che a parti invertite non sarebbero andate così. Che posso dire ai ragazzi se non bravi? Sono stati bravi e coraggiosi. Siamo andati ad aggredire un'Inter alta. Abbiamo creato più di quello che abbiamo raccolto. Gli episodi non ci hanno premiato. Il contatto con Handanovic? L'ho rivisto ora ma era abbastanza chiaro già dal campo. Avevo poco bisogno di vederlo, come il rigore loro. Poi l'ho rivisto e anche i giornalisti hanno confermato. Ci sta l'errore. C'è il Var. Il Var va utilizzato. Si può sbagliare".