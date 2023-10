Serie A, diritti tv: Dazn+Sky, offerta da 900 mln. C’è l’ipotesi canale Lega: lunedì la scelta

"Un’altra strada conduce alla realizzazione del canale di Lega, fronte su cui sono schierate altre società, con Napoli e Fiorentina in prima linea e Salernitana al loro fianco come ammesso pubblicamente dal presidente Iervolino. Un altro alleato sarebbe il Milan di Gerry Cardinale che ha parlato di RedBird alla guida del processo. Verrebbe così avviato un percorso mai sperimentato prima. La creazione di un proprio canale, con il sostegno finanziario di banche o fondi di investimento. In sei si sono già mostrati interessati, consegnando le proprie proposte in busta chiusa. Il fondo Oaktree potrebbe essere uno di questi o un ulteriore partner interessato. Il centro di produzione di Lissone e la radio della Lega con Rds le strutture già esistenti su cui appoggiarsi per la vendita diretta del prodotto agli utenti. Indietro invece la possibilità di procedere parallelamente con canale e uno dei broadcaster: dovrebbero essere rivisti i pacchetti già presenti nel bando".

"Le società hanno deciso di dedicare tutta la settimana corrente ad incontri quotidiani di studio e analisi dei possibili scenari. I club torneranno a riunirsi in assemblea in presenza il prossimo 23 ottobre, giorno di scadenza della validità delle offerte presentate dai broadcaster». Una seconda assemblea è fissata per il 27, quattro giorni più tardi, con tema bilancio. La decisione sui diritti tv sarà già stata presa: servono almeno 14 voti per la sentenza definitiva", scrive Gazzetta.

