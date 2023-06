"La sfida è ancora tra Sky e Dazn. Nulla è cambiato con il nuovo bando. E’ vero che pure Mediaset ha presentato la sua offerta, ma l’ha fatto esclusivamente per la partita in chiaro, quindi non entrando in concorrenza con gli altri due broadcaster. Le cifre messe in busta, però, non raggiungono il minimo di 1,15 miliardi necessario per obbligare la serie A all’assegnazione. Ecco perché si passerà a trattativa privata con i tre soggetti".